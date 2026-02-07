Localizan sin vida a adolescente desaparecida en Monterrey

Brithany Nahomy Alvarado Retiz, de 15 años, fue vista por última vez en la colonia Croc, a aproximadamente un kilómetro del sitio donde se realizó el hallazgo.

Tras varios días de búsqueda, la noche del jueves fue localizado sin vida el cuerpo de una persona que, de manera preliminar, correspondería a Brithany adolescente de quince años reportada como desaparecida en Monterrey.

La menor había sido reportada como desaparecida desde el pasado 26 de enero y contaba con una Alerta Amber activa. Fue vista por última vez en la colonia Croc, al norte de Monterrey, a aproximadamente un kilómetro del sitio donde se realizó el hallazgo.

El hallazgo se registró alrededor de las ocho de la noche, durante un operativo de rastreo realizado en un terreno baldío ubicado en el cruce de las calles Artesanal y Barrio de la Industria, en la colonia del mismo nombre, al norponiente de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, personal investigador realizaba recorridos en la zona cuando detectó el cuerpo al interior de un pozo, por lo que de inmediato se solicitó la presencia de peritos para iniciar las diligencias correspondientes.

Se informó que la localización pudo derivarse de acciones de búsqueda focalizadas tras la detención de un hombre ocurrida horas antes.

Debido a las condiciones en las que fue localizado el cuerpo, la identificación se mantiene como preliminar y será a través de estudios forenses que se confirme legalmente su identidad, así como las causas y circunstancias del fallecimiento.

El área fue acordonada para permitir las labores periciales y la extracción del cuerpo, mientras la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos.