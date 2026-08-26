Dialogará Estado con UANL ante eliminación de examen a prepas

El gobierno de Nuevo León buscará buscará definir una estrategia con la UANL que permita garantizar un lugar en preparatorias a todos los jóvenes.

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Ante la cancelación de los exámenes de admisión para ingresar al nivel medio superior, anunciada por el Gobierno federal y que contempla a 15 entidades, entre ellas Nuevo León, el gobernador Samuel García informó que buscará dialogar con la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) para definir la estrategia que permita garantizar un lugar en preparatorias a todos los jóvenes.

El mandatario estatal señaló que, aunque Nuevo León cuenta con planteles públicos de educación media superior, la mayor demanda se concentra en las preparatorias de la máxima casa de estudios, por lo que adelantó, una vez que suceda el diálogo, el Estado también apoyará a la institución con recursos.

“Tenemos que hablar con la uni acuérdense que el estado tiene prepas pero el grueso es la Universidad Autonóma de Nuevo León y por su puesto que vamos a ayudar al rector con recursos para que salga adelante este nuevo proyecto de quitar exámenes y que sea una prepa abierta”, dijo durante Nuevo León Informa en Palacio de Gobierno.

García reconoció que el Estado cuenta con opciones como los planteles del Colegio Militarizado, actualmente Colegio Ciudadano, sin embargo, destacó que el porcentaje de aspirantes y alumnos que buscan ingresar a las preparatorias de la UANL es considerablemente mayor.

Por ello, adelantó que buscará establecer comunicación con el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Santos Guzmán.

“Vamos a darle a todo mundo acceso a las prepas sin examen obviamente va a ser gradual, tenemos tiempo, tenemos recursos para que todos los jóvenes de Nuevo León pueda ir a prepas”, agregó.

Apenas este lunes, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, confirmó que Nuevo León será una de las 15 entidades que se incorporarán al nuevo esquema durante el próximo ciclo escolar, cuyo objetivo es garantizar un lugar en el bachillerato público para quienes concluyan la secundaria.

“En el tema de prepas por supuesto que estamos de acuerdo en que no se debe de excluir a nadie, de hecho nuestra Nueva Constitución señala el derecho humano a todos a estudiar sin ningún obstáculo o traba”, agregó Samuel.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, la matrícula de educación media superior durante el periodo 2023-2024, correspondiente a la publicación más reciente, fue de casi 255 mil estudiantes.