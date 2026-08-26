Eliminará Nuevo León examen de admisión a prepas públicas

Mario Delgado, titular de Educación, confirmó que Nuevo León será una de las 15 entidades que se incorporarán al esquema durante el próximo ciclo escolar.

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Los estudiantes de Nuevo León que terminen la secundaria podrán ingresar a una preparatoria pública sin presentar examen de admisión a partir de 2027, como parte de la expansión del programa federal "Mi Derecho, Mi Lugar".

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, confirmó que Nuevo León será una de las 15 entidades que se incorporarán al esquema durante el próximo ciclo escolar, cuyo objetivo es garantizar un lugar en el bachillerato público a quienes concluyan la secundaria.

Nuevo León se suma a otros 14 estados

Además de Nuevo León, las entidades que se incorporarán al programa son Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Veracruz.

Delgado explicó durante la conferencia matutina que la eliminación de los exámenes no se limitará a la Zona Metropolitana del Valle de México.

“Esto no es exclusivo de Zona Metropolitana del Valle de México”, señaló el funcionario, quien indicó que el Gobierno federal trabaja para que las entidades que todavía aplican pruebas de admisión las eliminen en el siguiente ciclo.

De acuerdo con el secretario, 17 entidades ya eliminaron el examen, mientras que el resto se encuentra en proceso de incorporarse al nuevo modelo.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la eliminación de las pruebas de ingreso y cuestionó la idea de que existen preparatorias de primera y segunda categoría.

La mandataria sostuvo que esa percepción se construyó, en parte, a partir de los resultados de los exámenes de admisión y que generaba frustración entre los jóvenes que no conseguían un lugar en la escuela que habían elegido.

“Todas las escuelas de educación media superior son buenas”, afirmó Sheinbaum, quien también relacionó el modelo anterior con casos de abandono escolar.

La intención, dijo, es evitar que los jóvenes que terminan la secundaria queden fuera del bachillerato y terminen abandonando sus estudios.

Más de 191,000 jóvenes evitaron el examen

Delgado informó que 191,069 jóvenes se inscribieron directamente a preparatorias mediante "Mi Derecho, Mi Lugar" y evitaron presentar el examen de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS).

De ese total, 93.6% consiguió un lugar en la institución que había elegido como primera o segunda opción.

El contraste con el sistema anterior fue uno de los argumentos utilizados por el funcionario. En 2024, sólo 26.2% de los jóvenes que participaron en el examen logró quedarse en su primera opción.

Delgado también informó que ya egresó la primera generación del Bachillerato Nacional, integrada por 657,520 estudiantes.

Cabe señalar que la eliminación de la prueba no aplica de la misma manera a todas las instituciones.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), al ser instituciones autónomas, decidieron mantener sus respectivos procesos de ingreso.

Para los jóvenes que no consiguieron un lugar en la UNAM, la jefa del Ejecutivo informó que existen 37,500 espacios adicionales en otras universidades.

El Gobierno federal también habilitará una plataforma para que los estudiantes puedan conocer las alternativas disponibles.

A partir del martes 25 de agosto, los jóvenes que no fueron aceptados en la UNAM por falta de espacios podrán consultar sus opciones mediante la plataforma Educación Superior 2026.

La titular del Poder Ejecutivo federal señaló que también se trabaja en alternativas de educación a distancia para quienes todavía requieran un lugar.

Con la incorporación de Nuevo León y otros 14 estados, el Gobierno federal busca extender el modelo de ingreso directo al bachillerato y dejar atrás de manera gradual los mecanismos de selección basados en exámenes de admisión.

La apuesta, resumió Delgado, es que “la inclusión es un derecho, no una competencia” y que el futuro académico de los jóvenes no dependa de una sola prueba.