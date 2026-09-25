Detienen a tres personas por agresión a reporteros de INFO7

Tras lo ocurrido, autoridades detuvieron a tres personas, quienes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes

Tras la agresión y despojo de herramientas de trabajo en contra de los periodistas de Info7, David Cázares y Jonathan Martínez, la Policía Municipal de Ciénega de Flores detuvo a tres empleados de una constructora.

Los tres trabajadores, junto con otros cinco o seis compañeros, participaron en la agresión al reportero y al camarógrafo, cuando cumplían su labor y grababan el exterior de la nave industrial donde minutos antes, en un accidente laboral, falleció un trabajador de la construcción al caer de una altura de 12 metros.

Poco después del mediodía, cuando nuestros compañeros estaban en vía pública grabando a distancia imágenes del exterior de la nave industrial donde se reportó el fallecimiento del obrero, los representantes de la constructora salieron y en la vía pública agredieron al camarógrafo Jonathan Martínez, le quitaron el control con el que operaba el drone que ya estaba grabando en las alturas y le arrebataron su teléfono celular.

Nota relacionada: Agreden y roban equipo a reportero de INFO7 en Ciénega de Flores

Y entre todos golpearon al camarógrafo y al reportero David Cázares, molestándose porque estaban grabando imágenes del exterior de la nave.

Al destrozar el control, se perdió el mando del dron y se desconoce dónde cayó y si este, a su vez, al desplomarse, causaría otros daños.

La Policía Ministerial, que llegó para investigar la defunción del trabajador, tomó conocimiento de la agresión a los periodistas.

En el sitio también estaban elementos de la policía estatal de Fuerza Civil.

Los elementos policiacos encargados de las primeras investigaciones ingresaron a las instalaciones y se entrevistaron con los encargados de la obra y con trabajadores.

De ese modo, se logró ubicar a tres de los presuntos agresores que participaron, junto con el grupo, en el despojo del control y del celular y que luego jalonearon, en montón, a nuestros compañeros.

Se les identificó corporalmente, pero se desconocen sus nombres.

El reportero y el camarógrafo se trasladaron a las instalaciones policiacas para formalizar la denuncia e identificar a los agresores.

Tras el reporte de un obrero fallecido, los periodistas estaban a distancia, en un camino de terracería en la vía pública, grabando para registrar los acontecimientos, y no violaron ningún cordón restrictivo, ni pasaron por alto ninguna prohibición.

En la zona hay por lo menos tres cámaras de seguridad en las que quedó registrada la agresión.