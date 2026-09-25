Agreden y roban equipo a reportero de INFO7 en Ciénega de Flores

Un reportero y su camarógrafo fueron golpeados y despojados de equipo mientras cubrían la muerte de un trabajador que cayó de una obra.

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David Cázarez, reportero de INFO7 y su camarógrafo Jonathan Martínez fueron golpeados y despojados de equipo mientras cubrían la muerte de un trabajador que cayó desde varios metros de altura en una obra en construcción, en los límites de Ciénega de Flores y Zuazua.

Los hechos ocurrieron alrededor del mediodía, cuando Cazarez y su camarógrafo acudieron a cubrir el accidente registrado en una zona donde se construyen naves industriales para renta de maquilas.

De acuerdo con el relato del equipo de prensa, inicialmente llegaron dos personas al sitio, pero minutos después se acercó un grupo de entre ocho y 10 trabajadores de la construcción, quienes les exigieron que se retiraran y les dijeron que no podían realizar su trabajo en el lugar.

La situación se tornó agresiva y, según el reporte de los periodistas, Jonathan Martínez fue sujetado y golpeado por varias personas. Además, los trabajadores habrían destruido el control utilizado para operar un dron y posteriormente quitaron el teléfono celular al reportero.

Tras la agresión, el grupo ingresó al interior del predio y permaneció ahí, mientras el equipo de prensa solicitaba apoyo a las autoridades.

Elementos de la Policía de Ciénega de Flores acudieron al sitio e intentaron establecer una mediación para que fuera devuelto el equipo, pero el personal encargado de la construcción se negó y tampoco permitió el acceso de los policías al inmueble.

La caída del trabajador

La agresión ocurrió mientras se daba cobertura a la muerte de un hombre de aproximadamente 42 años, quien sufrió una caída durante trabajos de instalación de una estructura en el techo de una nave industrial.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el trabajador cayó de una altura estimada de entre 12 y 15 metros luego de perder el equilibrio mientras realizaba las labores.