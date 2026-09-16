Detienen a tres hombres tras enfrentamiento en General Treviño

A los tres presuntos sospechoso les aseguraron tres armas largas, chaleco balístico y 100 envoltorios con presunta droga.

Autoridades revelaron que fueron tres los presuntos involucrados detenidos durante el enfrentamiento registrado en General Treviño, Nuevo León, donde siete presuntos delincuentes fueron abatidos por elementos de seguridad.

De acuerdo con Fuerza Civil, durante el enfrentamiento los tres sospechosos intentaron escapar y corrieron hacia la parte trasera de una tienda de conveniencia, donde fueron ubicados por los elementos que participaban en el operativo.

Los efectivos de la División de Inteligencia e Investigación y del Grupo Operativo Ares de Fuerza Civil, junto con elementos de la Defensa, Guardia Nacional y agentes ministeriales, desplegaron un operativo para localizar y detener a los presuntos involucrados.

Las autoridades señalaron que los sospechosos intentaron evitar su captura y presuntamente accionaron armas de fuego contra los elementos, quienes repelieron la agresión hasta lograr que depusieran sus armas. Los detenidos fueron identificados como Rogelio “N”, de 31 años; David “N”, de 33; y Norberto “N”, también de 33 años.

En poder de los tres hombres fueron aseguradas tres armas largas abastecidas, además de un cargador abastecido y un chaleco balístico, equipo que, de acuerdo con las autoridades, portaban al momento de su captura.

También se localizaron 100 envoltorios con presunta droga, así como aparatos de pesaje, utilizados presuntamente para la distribución o dosificación de la sustancia.

Todo lo asegurado quedó a disposición de las autoridades correspondientes como parte de las investigaciones para determinar la posible responsabilidad de los tres detenidos en los hechos.

Los hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones relacionadas con el enfrentamiento, en el que siete presuntos delincuentes fueron abatidos.