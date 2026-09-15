Abaten a siete tras enfrentamiento en General Treviño

Elementos de Fuerza Civil y la Sedena fueron agredidos durante labores de inteligencia; un vehículo terminó volcado y se activó el Operativo Muralla

Un enfrentamiento entre elementos de Fuerza Civil y la Defensa contra un grupo de civiles armados dejó como saldo preliminar siete presuntos criminales abatidos y dos detenidos, durante el Operativo Muralla implementado en el municipio de General Treviño.

“Derivado de labores de inteligencia, elementos de Fuerza Civil, quienes realizan patrullajes estratégicos en General Treviño en coordinación con personal de la Defensa, logran ubicar un grupo de vehículos con civiles armados, quienes, al verse sorprendidos, agreden a la autoridad”, informó el gobierno estatal.

Señalaron que los elementos ubicaron un grupo de vehículos con civiles armados, quienes al verse sorprendidos agredieron a las autoridades, por lo que los uniformados repelieron la agresión.

Como resultado del enfrentamiento fueron aseguradas siete armas de fuego, diversos cartuchos y equipo táctico.

Además, dos vehículos de los agresores se incendiaron y quedaron calcinados debido a que en su interior había material inflamable.

Las autoridades informaron que los elementos de Fuerza Civil y de la Defensa resultaron ilesos.

La zona fue reforzada con personal de ambas corporaciones y de Protección Civil para contener el fuego generado en los vehículos.

“Se activaron vuelos de reconocimiento para la seguridad del personal y se encuentran en el lugar autoridades investigadoras de la Fiscalía para hacer las primeras indagatorias”, agregaron.

Las autoridades descartaron que hubiera vehículos de civiles afectados.