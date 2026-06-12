Detienen a sospechosos de robo a joyería en Guadalupe

Elementos de Fuerza Civil y policías de Guadalupe lograron la captura de 3 personas cuando circulaban a bordo de un vehículo Ford Fiesta.

Autoridades detuvieron a los dos delincuentes que en tan solo unos segundos robaron una joyería donde se apoderaron de mercancía con un valor superior a un millón de pesos .



Fue gracias a labores de inteligencia que elementos de Fuerza Civil y policías de Guadalupe lograron la captura de 3 personas cuando circulaban a bordo de un vehículo Ford Fiesta.



A Juan de 53 años, Alejandro de 50 y Karla de 28 años, les localizaron varias dosis de marihuana, cristal, cocaína en piedra, básculas digitales, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares y el auto en que circulaban.



Fue el pasado 25 de mayo cuando los hombres ingresaron a una joyeria ubicada en el centro Sun Mall ubicado la avenida Pablo Livas, portando bolsas de basura y comenzaron a sustraer diversas piezas de joyería, mientras amagaban y agredían verbalmente a las personas que se encontraban atendiendo el negocio para posteriormente escapar del sitio.



Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones para esclarecer esos hechos y su probable participación en otros eventos delictivos.