Asaltan joyería en Sun Mall; estiman robo por 3 millones de pesos

Los hechos ocurrieron la noche del lunes, cuando dos hombres ingresaron al negocio portando bolsas de basura y comenzaron a sustraer diversas piezas de joyería

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Un violento asalto se registró la noche de este lunes al interior de una joyería ubicada en el centro comercial Sun Mall ubicado en la colonia Tres Caminos, en el municipio de Guadalupe, donde un grupo de hombres logró apoderarse de mercancía valuada preliminarmente en aproximadamente 3 millones de pesos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas, cuando presuntamente dos hombres ingresaron al negocio portando bolsas de basura y comenzaron a sustraer diversas piezas de joyería, mientras amagaban y agredían verbalmente a las personas que se encontraban atendiendo el establecimiento.

De acuerdo con versiones de testigos y material captado por cámaras de seguridad, los presuntos responsables actuaron con rapidez para apoderarse de la mercancía y posteriormente escapar del sitio. En las imágenes se observa el momento en que los hombres toman artículos del negocio antes de abandonar el área comercial.

Personas que se encontraban dentro del centro comercial señalaron que, tras el asalto, escucharon detonaciones de arma de fuego mientras los hombres huían por el área de un supermercado, presuntamente para facilitar su escape.

También se reportó que durante la fuga arrojaron objetos y vidrios al piso, generando confusión y alarma entre clientes y trabajadores del lugar.

La movilización provocó momentos de tensión en el complejo comercial, mientras comerciantes y visitantes buscaban resguardarse ante la incertidumbre generada por lo ocurrido.

Elementos de la Policía de Guadalupe acudieron al sitio tras el reporte, sin que hasta ese momento se informara sobre personas detenidas relacionadas con el caso.

Más tarde arribaron agentes ministeriales, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes y el levantamiento de evidencias para establecer la mecánica de los hechos e identificar a quienes participaron en el robo.

De manera preliminar, las autoridades estimaron que el monto de la mercancía sustraída asciende a cerca de 3 millones de pesos, cifra que podría modificarse conforme avance el inventario y las indagatorias del caso.