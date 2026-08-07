Detienen a presunto responsable del robo a casa de Karely Ruiz

El fiscal Javier Flores explicó que la captura fue posible gracias a las huellas dactilares localizadas por peritos en diversos objetos del domicilio

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre fue detenido por su presunta participación en el robo con violencia cometido en la vivienda de la creadora de contenido Karely Ruiz, en el municipio de San Nicolás, informó el fiscal general de Justicia del estado, Javier Flores Saldívar.

El detenido fue identificado como Guillermo “N” de 30 años quien fue detenido en la vía pública, sobre la calle Fray Servando en su cruce con la calle Fray Carlos, en la colonia Portal del Fraile, en el municipio de Escobedo.

El funcionario explicó que la captura fue posible gracias a las huellas dactilares localizadas por peritos en diversos objetos del domicilio, las cuales coincidieron con registros existentes en la base de datos de la Fiscalía.

Se le acusa por el delito de robo calificado ejecutado con violencia y actualmente se encuentra ingresado en un Centro de Reinserción Social del estado a disposición de un juez de control y de juicio oral penal del estado.

“En el asunto de la influencer de San Nicolás ya se detuvo a una persona responsable de ese delito, lo cual se realizó mediante las pruebas científicas de huellas dactilares encontradas en el domicilio”, señaló el fiscal Javier Flores Saldívar.

De acuerdo con la Fiscalía, el mismo día del robo personal de Servicios Periciales, Criminalística de Campo y la Policía Investigadora realizaron el procesamiento de la escena, donde aseguraron diversos indicios, entre ellos las huellas que posteriormente fueron analizadas.

Las autoridades detallaron que la coincidencia de las huellas con los registros de la Fiscalía indica que el detenido cuenta con antecedentes penales.

“Confirmando con la base de la Fiscalía se logró identificar a la persona; en lo que hace a los demás responsables se están haciendo las investigaciones”, agregó Flores Saldívar.

Las investigaciones también apuntan a que una persona cercana a la víctima habría proporcionado información a la banda que perpetró el robo, facilitando el ingreso al domicilio.

“Al parecer es algo de información que se le dio a esa banda por conducto de alguien cercano al domicilio de la influencer. Son de aquí”, explicó el fiscal.

Según las autoridades, durante el atraco fueron robados aproximadamente 20 mil pesos en efectivo y 200 mil pesos en joyas. La Fiscalía confirmó que una parte del botín ya fue recuperada, aunque no precisó el monto.

El robo ocurrió durante la madrugada del 29 de julio, cuando un grupo de hombres ingresó por una ventana de la vivienda de Karely Ruiz, pese a que el inmueble cuenta con cámaras de videovigilancia de alta definición.

Durante el asalto, Karely Ruiz y su hija resultaron ilesas; sin embargo, Jhon Faber Cruz Echeverría, esposo de la influencer, sufrió lesiones y recibió atención médica tras la agresión.

Específicamente, de acuerdo a la fiscalía del estado, los presuntos responsables agredieron y amenazaron a los afectados para exigirles dinero y objetos de valor.

Durante los hechos, causaron daños a sus teléfonos celulares; sin embargo, los afectados lograron salir del domicilio y solicitar ayuda. Tras retirarse los agresores, detectaron el robo de dinero en efectivo, así como joyería y artículos de lujo.