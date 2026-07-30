Descartan secuestro; roban joyas y efectivo a Karely Ruiz

Autoridades descartaron un intento de privación ilegal de la libertad en la casa de Karely Ruiz. La investigación apunta a un robo con violencia

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Un grupo de hombres encapuchados irrumpió durante la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en la colonia Las Puentes Sexto Sector, en San Nicolás de los Garza, inmueble donde reside la influencer Karely Ruiz, logrando apoderarse de un botín valuado en 220 mil pesos, además de agredir físicamente a su esposo.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 03:49 horas, en el domicilio marcado con el número 901 de la calle Sierra de Segura, cerca de la avenida Las Puentes. De acuerdo con el reporte policial, varias personas ingresaron al inmueble mientras los habitantes se encontraban dormidos.

La persona afectada fue identificada como Jhon Faber Cruz Echeverría, de 26 años, quien señaló que los intrusos lo golpearon en la cabeza y posteriormente le ocasionaron diversas lesiones en la espalda durante el atraco.

De acuerdo con la denuncia, los presuntos responsables sustrajeron 20 mil pesos en efectivo y joyería de oro valuada en aproximadamente 200 mil pesos, para un monto total estimado de 220 mil pesos. Además, ocasionaron daños en una ventana de la segunda planta, la cual presuntamente fue forzada para ingresar al domicilio.

Asimismo, dos teléfonos celulares iPhone resultaron dañados, aparentemente con la intención de impedir que las víctimas solicitaran ayuda o realizaran llamadas de emergencia.

La víctima informó que los responsables eran varias personas encapuchadas, sin precisar la cantidad, y que al menos uno de ellos portaba un arma de fuego corta. Tras cometer el robo, los sospechosos huyeron a pie con dirección hacia el cruce de Sierra del Águila y Montes de Bohemia.

Localizan bolsas abandonadas durante las investigaciones

Como parte de las investigaciones, a una cuadra del domicilio, sobre la calle Sierra de Ronda, fueron localizadas tres bolsas de la marca Gucci abandonadas, las cuales se presume habrían sido utilizadas o dejadas por los responsables durante la huida. Los indicios fueron asegurados por personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, que ya recopila evidencias y analiza las grabaciones de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona para identificar a los participantes en el robo.

Karely Ruiz y su hija resultaron ilesas, mientras que Jhon Faber Cruz Echeverría recibió atención por las lesiones ocasionadas durante la agresión. La Agencia Estatal de Investigaciones mantiene abiertas las indagatorias para dar con el paradero de los responsables.