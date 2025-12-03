Detienen a mujer captada en video golpeando a niña en Guadalupe

Aunque el video y la detención se dieron a conocer este martes, de acuerdo con autoridades, la niña se encuentra bajo resguardo desde el pasado 12 de noviembre

La mujer que fue captada en video golpeando a una niña en la colonia Tierra Propia, en Guadalupe, ya fue detenida y está bajo investigación, informó el alcalde Héctor García.

El caso, difundido por INFO7, desencadenó una indagatoria interdisciplinaria entre la autoridad municipal y estatal.

De acuerdo con las primeras versiones, la menor afectada sería hija de la agresora y la violencia se habría ejercido constantemente.

“Hoy en la mañana que vimos el video presentamos la denuncia nosotros mismos, hablamos a Seguridad Pública, a Prevención del Delito y a la Secretaría de la Mujer para que haya una intervención e inmediatamente saber qué es lo que sucedió.

“Efectivamente la persona ya está detenida”, reveló el presidente municipal, “aparentemente hay una violencia recurrente”.

Aunque el video y la detención se dieron a conocer este martes, de acuerdo con el Estado la niña se encuentra bajo resguardo desde el pasado 12 de noviembre.

El alcalde agregó que en entrevista que la menor está físicamente en buenas condiciones.

“Afortunadamente la niña está resguardada, está segura, y obviamente las autoridades actuando en consecuencia.

“Ya la autoridad del DIF seguramente llegará a analizar y platicar con la menor para ver qué es lo que está pasando”, agregó.

Por otro lado, sin abundar en detalles, García dejó entrever que la mujer sería también víctima de violencia.

“Creo que hay un círculo de violencia con la propia madre, pero eso lo determinarán los psicólogos y trabajadores sociales”, finalizó.