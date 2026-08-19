Detienen a madre y padrastro por feminicidio de niña en Monterrey

Detienen a una pareja por el presunto feminicidio de una niña de 2 años en Monterrey; ambos fueron ubicados en Guadalupe durante una investigación.

Agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones detuvieron a una mujer y un hombre señalados como presuntos responsables del feminicidio de una niña de dos años y ocho meses, ocurrido en un domicilio de la colonia Primero de Mayo, en Monterrey.

Los detenidos fueron identificados como José Antonio “N”, de 26 años, e Itzel Zulema “N”, de 23, quienes fueron ubicados durante un despliegue de investigación en calles de la colonia 25 de Noviembre, en Guadalupe.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, los agentes detectaron a la pareja cuando circulaba a bordo de una motocicleta y les marcaron el alto.

Tras verificar sus identidades, confirmaron que se trataba de las dos personas investigadas por su presunta participación en los hechos registrados entre el 15 y 16 de agosto.

La investigación señala que la menor habría sido víctima de una agresión física por razones de género al interior de una vivienda de la colonia Primero de Mayo.

Posteriormente, fue trasladada a un hospital local para recibir atención médica, donde personal médico notificó su fallecimiento.

El dictamen pericial practicado en el Servicio Médico Forense estableció como causa de muerte una contusión profunda de abdomen.

El caso quedó al descubierto luego de que la menor fuera llevada al hospital con múltiples huellas de violencia. Tras el traslado, la pareja presuntamente se retiró del lugar.

Como parte de las investigaciones, el 16 de agosto agentes ministeriales y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizaron un cateo autorizado por un juez en el domicilio relacionado con los hechos, donde localizaron y fijaron diversos indicios que son sometidos a análisis científico.

La detención de José Antonio “N” e Itzel Zulema “N” ocurrió inicialmente por un delito contra la salud, debido a que ambos presuntamente portaban dosis de narcóticos, una báscula y teléfonos celulares al momento de ser interceptados.

La Fiscalía informó que ambos permanecen a disposición del Ministerio Público, mientras continúa la integración de la carpeta de investigación por feminicidio y se determina su situación jurídica.

Las autoridades precisaron que la investigación por la muerte de la menor continúa en curso y que será la autoridad judicial la que determine las responsabilidades correspondientes.