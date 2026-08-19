Investigan muerte de bebé de dos años en la colonia 1 de Mayo

De acuerdo con la indagatoria, la menor fue llevaba en estado grave de salud al Hospital Metropolitano por su madre y padrastro, ambos ahora prófugos.

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La muerte de una bebé de dos años, que presentaba golpes en todo el cuerpo, es investigada en la colonia Primero de Mayo, en Monterrey.

Ingresó durante la tarde del domingo en estado grave de salud al Hospital Metropolitano, llevada por su madre y padrastro -ahora prófugos-.

Trascendió que fue dejada envuelta en una sábana ensangrentada y que perdió la vida momentos de después del arribo.

Se dijo que tras el registro, la progenitora huyó del nosocomio junto con su pareja sentimental.

Ante la sospecha de que se tratase de una muerte violenta, personal médico dio aviso a la Fiscalía.

La vivienda donde habitaba la niña, quien fue identificada como Cinthya, fue cateada durante la noche por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones.

El resultado del operativo no se ha revelado oficialmente, sin embargo, una fuente detalló que se encontró otra sábana con sangre, presumiblemente de la menor.

En la vecindad donde se encuentra el domicilio, ubicada sobre la calle Manuel Doblado, las autoridades lograron también recabar testimonios.

Extraoficialmente se informó que la madre se llama Itzel, de aproximadamente 22 años de edad.

En tanto, de su pareja se dijo que es originario del estado de Veracruz.

Ambos, según se presume, tendrían problemas relacionados con el consumo de drogas.