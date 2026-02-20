Detienen a hombre tras persecución en la colonia El Fundador

Uno de los elementos se sujetó de la puerta del conductor para impedir la fuga y logró soltarse segundos después sin sufrir lesiones

El Gobierno de San Nicolás de los Garza informó que la madrugada de este jueves la Policía municipal detuvo a un hombre que intentó escapar luego de protagonizar disturbios en la colonia El Fundador. Pese al riesgo de la intervención, ningún oficial resultó lesionado.

Los hechos se desencadenaron tras el reporte de una persona golpeada. Al arribar al sitio, los elementos ubicaron una camioneta Chevrolet Tornado blanca, con placas PW7621B. Al marcarle el alto, el conductor reaccionó de forma agresiva y aceleró para intentar huir.

En su intento de escape, el hombre —identificado como Alberto R., de 40 años— puso en peligro la integridad de los oficiales. Uno de los elementos se sujetó de la puerta del conductor para impedir la fuga y logró soltarse segundos después sin sufrir lesiones, descartándose que haya sido atropellado, como se especuló inicialmente.

Durante la persecución, el conductor impactó una motocicleta tipo Vento Cross Max 220, color negro, propiedad de un vecino del sector.

Finalmente, fue interceptado en el cruce de las calles Cerezo Rosa y Zacatecas, donde quedó asegurado por los oficiales.

El detenido, con domicilio en la colonia Valle del Roble, fue puesto a disposición de Justicia Cívica por alterar el orden público. El propietario de la motocicleta manifestó no presentar denuncia.

Las autoridades reiteraron que actuarán con firmeza ante cualquier conducta que ponga en riesgo la seguridad de las familias nicolaítas.