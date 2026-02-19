Hiere a policía durante persecución y es detenido en San Nicolás

El sospechoso, presuntamente ebrio, arrolló a un policía al huir; fue capturado tras una persecución por calles del municipio

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre fue detenido luego de protagonizar una persecución policiaca en el municipio de San Nicolás de los Garza, durante la cual un oficial resultó lesionado tras ser arrollado, en hechos ocurridos la noche del miércoles.

De acuerdo con los primeros reportes, al filo de las 21:00 horas, el individuo presuntamente se encontraba en estado de ebriedad y comenzó a generar altercados al interior de un depósito ubicado en el cruce de las calles Cerro de las Alazanas y Cerro Peña Colorada, en la colonia El Fundador, situación que motivó el reporte a las autoridades.

A la llegada de una unidad policial, el hombre inició una discusión con los elementos y posteriormente abordó su camioneta. En ese momento, al intentar darse a la fuga, arrolló a un oficial de la Policía de San Nicolás, provocándole lesiones cuya gravedad no fue precisada en el lugar.

Tras el ataque, se desató una persecución que se extendió por la avenida Zacatecas y concluyó sobre la calle Cerezo Rosa, donde el presunto responsable ingresó a un domicilio, aparentemente el de su residencia. En ese punto fue finalmente detenido por los oficiales que le daban seguimiento.

El hombre no ha sido identificado de manera oficial hasta el momento, mientras que el policía lesionado fue atendido por paramédicos y trasladado para su valoración médica.

El área quedó bajo resguardo de elementos de la Policía de San Nicolás de los Garza, quienes pusieron al detenido a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones y deslindar responsabilidades.