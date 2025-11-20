Detienen a hombre por presuntamente matar a familia en Guadalupe

El sospechoso fue detenido en calles de la colonia Urdiales en Monterrey y fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó sobre la detención de un sospechoso por el tripe homicidio cometido el fin de semana en Guadalupe.

Aldo "N", de 30 años de edad, está acusado de los delitos de Feminicidio y Homicidio calificado, motivo por el que detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra.

El sospechoso fue detenido en calles de la colonia Urdiales en Monterrey y fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León.

La indagatoria integrada por un Agente del Ministerio Público Investigador acreditó que durante la noche y madrugada de los días 15 al 16 de noviembre de 2025, al encontrarse en el interior de una vivienda ubicada en calles de la colonia Villas de San Sebastián en Guadalupe, el ahora detenido privó de la vida a su esposa de 29 años de edad de la cual se encontraba separado, así también a sus suegros de 54 y 57 años de edad, esto al inferirles múltiples heridas punzocortantes con un cuchillo en diversas regiones anatómicas del cuerpo hasta causar la muerte de las tres víctimas.

Las personas fallecidas fueron identificadas como una mujer de 54 años, un hombre de 57 y su hija de 29, quienes habrían sido agredidos dentro de su vivienda.

Agentes de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León realizaron la noche del lunes un cateo en un domicilio de la colonia Infonavit San Sebastián, como parte de las diligencias para esclarecer un triple homicidio.

La vivienda pertenece a la expareja de una de las víctimas y de acuerdo con información recabada en el lugar, dentro del domicilio fue localizado un objeto punzocortante que coincide con las características del arma empleada en el homicidio de tres integrantes de una misma familia.