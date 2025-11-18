Catean domicilio vinculado a investigación por triple homicidio

La FGJNL cateo un domicilio de la colonia Infonavit San Sebastián, como parte de las diligencias para esclarecer un triple homicidio en Guadalupe

Agentes de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León realizaron la noche del lunes un cateo en un domicilio de la colonia Infonavit San Sebastián, como parte de las diligencias para esclarecer un triple homicidio registrado la madrugada del domingo en el municipio de Guadalupe.

Fuentes policiales indicaron que al filo de las 21:00 horas el cateo se realizó en una vivienda que pertenece a la expareja de una de las víctimas. La presencia de elementos ministeriales se mantuvo durante varias horas mientras se llevaban a cabo labores de búsqueda y aseguramiento de indicios.

De acuerdo con información recabada en el lugar, dentro del domicilio fue localizado un objeto punzocortante que coincide con las características del arma empleada en el homicidio de tres integrantes de una misma familia.

Las personas fallecidas fueron identificadas como una mujer de 54 años, un hombre de 57 y su hija de 29, quienes habrían sido agredidos dentro de su vivienda. El hecho abrió diversas líneas de investigación, entre ellas la posible participación del excompañero sentimental de la mujer más joven, quien ya es considerado pieza central para esclarecer el multihomicidio.

La autoridad ministerial continúa recabando evidencia y testimonios con el objetivo de reconstruir la secuencia de los hechos y determinar responsabilidades.