Detienen a hombre por homicidio en Ciénega de Flores

El imputado se encuentra en prisión preventiva a disposición de un juez tras los hechos registrados el 25 de diciembre de 2025 en la colonia Tierra Propia

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un hombre identificado como Hirbin “N”, de 35 años de edad, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a través de la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, informó que la detención se realizó en la vía pública, en calles de la colonia Valle Morelos, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 25 de diciembre de 2025 en la colonia Tierra Propia, tercer sector, en el municipio de Ciénega de Flores, donde el ahora detenido sostuvo un altercado con habitantes de una vivienda ubicada sobre la calle Tamaulipas.

Tras retirarse del lugar, regresó acompañado por tres hombres, entre ellos su hermano Brandon, de 31 años de edad, quien posteriormente perdió la vida durante el desarrollo de los mismos hechos.

La indagatoria señala que, al ser confrontado en el área del porche del domicilio, Hirbin “N” accionó un arma de fuego corta contra el portón de la vivienda, logrando que los proyectiles impactaran a una mujer de 58 años de edad, de identidad reservada bajo las iniciales D.A.T., quien resultó con lesiones que ponen en peligro su vida y tardan más de 15 días en sanar.

La agresión no se consumó gracias a la atención médica oportuna que recibió la víctima.

Actualmente, el imputado se encuentra en prisión preventiva, a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, mientras que la mujer lesionada permanece internada en un hospital local.

La Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves continúa integrando la carpeta de investigación, con el fin de esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades relacionadas con la muerte violenta de Brandon, ocurrida durante el mismo incidente.