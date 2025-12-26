Asesina a su hermano en festejo de Navidad en Ciénega de Flores

Una reunión familiar con motivo de la Nochebuena tuvo un trágico desenlace luego de que hombre asesinó a balazos a su hermano, en Ciénega de Flores

Durante una riña familiar, un hombre asesinó a su hermano tras una presunta discusión que habría iniciado por una mujer, en el municipio de Ciénega de Flores. Los hechos se registraron la noche del miércoles, en la colonia Tierra Propia, tercer sector. Según los primeros informes, el crimen tuvo lugar en una plaza pública, en donda la víctima habría sido atacado con una escopeta. Dos hombres identificados Antonio Tovar, de 39 años, e Irwing Martínez, de 3o, fueron detenidos por policías municipales de Ciénega de Flores. Al lugar arribaron elementos de la Policía Miniserial así como de Servicios Periciales para iniciar las primeras indagatorias.