Detienen a cuatro por ataque armado en Monterrey

Las investigaciones apuntan a que el ataque habría sido motivado por una disputa entre grupos presuntamente dedicados al narcomenudeo

Cuatro hombres fueron detenidos por su presunta participación en el ataque armado registrado el pasado 29 de junio en el Centro de Monterrey, en el que un hombre perdió la vida y dos personas más resultaron lesionadas.

Los ahora investigados fueron identificados como Noé “N”, Josué “N” y César “N”, los tres de 19 años de edad, así como Raúl “N”, de 43 años. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León les atribuye los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

De acuerdo con la autoridad, los cuatro fueron detenidos el mismo día de los hechos sobre la calle Benito Juárez, en su cruce con Treviño, en el centro de la ciudad. Posteriormente se les giró la orden de aprehensión correspondiente, la cual les fue ejecutada mientras permanecían internados en un Centro de Reinserción Social.

Las víctimas fueron identificadas como Edwin Meléndez, de 32 años, quien falleció a consecuencia de las heridas de bala, mientras que Wilson Castellanos, también de 32 años, y Antonio Rodríguez, de 36, resultaron lesionados durante el ataque.

Según las investigaciones de la Fiscalía, los hechos ocurrieron alrededor durante la noche del 29 de junio de 2026, cuando las tres víctimas se encontraban en el exterior de un establecimiento.

En ese momento, presuntamente los ahora detenidos arribaron al lugar y realizaron múltiples detonaciones con armas de fuego en contra de las víctimas. Tras la agresión, los responsables huyeron del sitio, mientras que uno de los hombres murió y los otros dos fueron trasladados para recibir atención médica.

Las primeras líneas de investigación apuntan a que el móvil del ataque estaría relacionado con una rivalidad entre grupos presuntamente dedicados a la venta de droga.

La Fiscalía informó que las investigaciones continúan para esclarecer por completo los hechos y determinar la posible participación de otras personas en este caso.