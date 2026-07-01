Identifican a víctimas de ataque armado en el centro de Monterrey

El ataque a balazos se registró la tarde de ayer lunes en el cruce de 15 de Mayo y Pino Suárez, lo que provocó movilización de autoridades en la zona

Tras el ataque armado donde un hombre fue asesinado y otro más resultó gravemente herido la tarde del lunes en el cruce de las calles 15 de Mayo y Pino Suárez, en el centro de Monterrey.

De manera extraoficial, las víctimas han sido identificadas una de ellas como Wilson Román Castellanos Larios, de nacionalidad hondureña, quien presuntamente sería una víctima colateral del ataque.

Según trascendió, Wilson caminaba por la zona y se dirigía a una tienda de conveniencia ubicada sobre la avenida Pino Suárez cuando ocurrió la agresión armada.

Durante el ataque, recibió un impacto de arma de fuego en la espalda, por lo que fue auxiliado por paramédicos y trasladado de urgencia a la clínica 21 del imss, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

En cuanto al hombre que perdió la vida, trascendió que fue identificado únicamente como Antonio. Versiones preliminares señalan que circulaba a bordo de una bicicleta cuando fue interceptado por hombres armados, quienes presuntamente le dispararon en repetidas ocasiones a corta distancia.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que Antonio presuntamente estaría relacionado con actividades de narcomenudeo en la colonia Industrial y que recientemente habría recuperado su libertad tras permanecer en un penal.

No obstante, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades y forma parte de las líneas de investigación.

Personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y de Servicios Periciales realizó el levantamiento de evidencias e inició las investigaciones correspondientes, mientras elementos de seguridad resguardaron el área en los últimos momentos de las diligencias.