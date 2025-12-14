Detienen a agresores sobre oficiales de tránsito en Juárez

Mientras el altercado proseguía, la situación se tornó hasta un punto alarmante, ya que uno de los agresores había sometido al oficial en el pavimento

En las redes sociales circuló un video donde se observa como 8 hombres de manera salvaje agreden a un oficial de tránsito en el municipio de Juárez.

En la colonia Santa Mónica el oficial, antes de ser agredido, junto con otro compañero, habían detenido a estas mismas 8 personas por encontrarse en la caja de una camioneta, acción que es penalizado por una multa en el estado; sin embargo, momentos después de que el uniformado les aplicara la multa los 8 hombres que venían a bordo de la caja, empezaron a bajarse del vehículo para empezar a agredir a este oficial.

Mientras el altercado proseguía, la situación se tornó hasta un punto alarmante, ya que uno de los agresores había sometido al oficial en el pavimento para posteriormente colocar su rodilla en el cuello para intentar asfixiarlo.

Afortunadamente, para el oficial, no tardo mucho para ser ayudado por civiles, elementos policiacos y personas del sector, que intentaban separar a los agresores del policía

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Juárez, N.L. mediante sus redes sociales, oficializaron la captura de 2 sujetos que participaron en la agresión del oficial ya antes mencionado.

Los detenidos fueron identificados como José Luis “N”, de 40 años, y Brayan Ezequiel “N”, de 25 años, quienes quedaron a la disposición del ministerio público para que se determine su situación legal y se realice la investigación correspondiente.