Captan agresión contra agente de tránsito en Juárez

Un video difundido en redes sociales muestra cómo alrededor de ocho hombres golpeaban a un agente de tránsito sobre la avenida Acueducto, en el municipio de Juárez.
Imágenes captadas por una mujer muestran como el conductor en el que se trasladaba, desciende de su vehículo a la altura de la colonia Santa Mónica para auxiliar al oficial.
Este último se encontraba tendido sobre el pavimento, mientras varios hombres lo golpeaban y sometían en un presunto intento por asfixiarlo.
Algunos civiles junto con otros tránsitos intentaban separar a los agresores del afectado. Sin embargo, uno de ellos puso su rodilla contra el cuello del uniformado, lo que provocó que se comenzara a ahogar por la falta de oxígeno.
Momentos después, se capta como más personas acuden a auxiliarlo mientras arriban más cuerpos policiales.
¿Qué provocó esta agresión?
De acuerdo con la publicación realizada en redes sociales, los agentes detuvieron a estos hombres por trasladarse a bordo de la caja de una camioneta.
Al intentar sancionarlos con una multa, los hombres descendieron de la unidad para empezar a agredirlos, pero en especial, con uno de ellos.
Hasta el momento, no se cuenta con alguna respuesta de las autoridades municipales sobre esta agresión.