Captan agresión contra agente de tránsito en Juárez

Un grupo de hombres agredió a un agente de tránsito que aparentemente los detuvo por trasladarse de forma peligrosa sobre la caja de una camioneta

Un video difundido en redes sociales muestra cómo alrededor de ocho hombres golpeaban a un agente de tránsito sobre la avenida Acueducto, en el municipio de Juárez.

Imágenes captadas por una mujer muestran como el conductor en el que se trasladaba, desciende de su vehículo a la altura de la colonia Santa Mónica para auxiliar al oficial.

Este último se encontraba tendido sobre el pavimento, mientras varios hombres lo golpeaban y sometían en un presunto intento por asfixiarlo.

Algunos civiles junto con otros tránsitos intentaban separar a los agresores del afectado. Sin embargo, uno de ellos puso su rodilla contra el cuello del uniformado, lo que provocó que se comenzara a ahogar por la falta de oxígeno.

Momentos después, se capta como más personas acuden a auxiliarlo mientras arriban más cuerpos policiales.

¿Qué provocó esta agresión?

De acuerdo con la publicación realizada en redes sociales, los agentes detuvieron a estos hombres por trasladarse a bordo de la caja de una camioneta.

Al intentar sancionarlos con una multa, los hombres descendieron de la unidad para empezar a agredirlos, pero en especial, con uno de ellos.

Hasta el momento, no se cuenta con alguna respuesta de las autoridades municipales sobre esta agresión.