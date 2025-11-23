Detienen a adolescente por doble homicidio en San Nicolás

La aprehensión ocurre tras la protesta por el caso de los menores de 5 y 17 años, cuyos familiares exigían avances y claridad en la investigación.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó la detención de Ángel “N”, un adolescente de 17 años, por su presunta participación en el ataque a balazos registrado el pasado 14 de noviembre en la colonia Floridos Bosques del Nogalar, en el municipio de San Nicolás de los Garza, que dejó sin vida a dos menores de edad.

Según la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), la acción penal se ejerció el 22 de noviembre, cuando detectives cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público Especializado en Adolescentes para continuar con el proceso correspondiente.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el agresor habría participado en un ataque con arma de fuego que lesionó de gravedad a dos menores: una niña de cinco años, cuya identidad se mantiene bajo reserva, y un joven identificado como Ángel Tadeo, de 17 años. Ambos fueron trasladados a un hospital local tras el ataque; sin embargo, personal médico confirmó su fallecimiento al poco tiempo de ingresar.

La detención ocurre luego de que, durante la semana, familiares y amigos de las víctimas realizaran una protesta para exigir avances en la investigación. Aproximadamente 50 personas bloquearon la avenida López Mateos, a la altura de la colonia La Grange, acusando falta de comunicación por parte de las autoridades y demandando justicia para los dos menores fallecidos.

Durante la manifestación, los inconformes lanzaron consignas y mostraron carteles reclamando celeridad en el caso. El bloqueo afectó la circulación en ambos sentidos y generó la presencia de personal de Movilidad de San Nicolás, que supervisó el desarrollo de la protesta para evitar incidentes.

Tras varios minutos, los manifestantes retiraron el bloqueo de manera paulatina, pero continuaron su movilización hasta la Academia de Policías de San Nicolás, donde reiteraron su exigencia de justicia y de un proceso transparente.