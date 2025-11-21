Protestan en San Nicolás por asesinato de dos menores en balacera

Por: Jared Villarreal 20 Noviembre 2025, 20:31 Compartir

Aproximadamente unas 50 personas bloquearon la avenida López Mateos, a la altura de la colonia La Grange, donde lanzaron consignas exigiendo justicia

Familiares y amigos de dos menores de edad, quienes murieron en un ataque a balazos en el municipio de San Nicolás, protestaron porque, en sus palabras, no han recibido comunicación sobre los avances en las investigaciones. Aproximadamente unas 50 personas bloquearon la avenida López Mateos, a la altura de la colonia La Grange, donde lanzaron consignas exigiendo justicia para Angel Tadeo, de 17 años y Romina, de 5 años, quienes fallecieron hace más de una semana. Esta importante arteria fue bloqueada en ambos sentidos, por lo que hasta el lugar llegó personal de Movilidad de San Nicolás, para vigilar que la manifestación se mantuviera violenta. Tras varios minutos de protesta, el bloqueo se retiró paulatinamente, aunque el colectivo de inconformes se movilizó hasta la Academia de Policías de San Nicolás.