Desconocen causa de muerte de hombre en cirugía estética

Como parte de las diligencias, las autoridades entrevistaron a personal médico y de enfermería, pero hasta el momento no hay personas detenidas.

La investigación continúa para conocer la causa de muerte de un hombre mientras era sometido a una cirugía estética en una clínica de El Obispado en Monterrey.

Sin embargo, hasta el momento no se tienen las causas exactas de su fallecimiento, ya que se está en espera de los resultados de los estudios de laboratorio, así lo dio a conocer en entrevista el fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar.

También informó que la Fiscalía llevó a cabo un cateo en la clínica en donde ocurrió el deceso, se aseguró el lugar y se recabó evidencia, incluyendo cámaras de videovigilancia, el DVR y otros elementos relevantes para la investigación.

La investigación permanece abierta en espera de los resultados periciales que permitan esclarecer los hechos.

Los Hechos

Fue el pasado viernes 30 de enero cuando se dio a conocer el fallecimiento de un hombre identificado solamente como René, de 57 años de edad, cuando se realizaba un procedimiento estético de nariz.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, así como personal de Servicios Periciales, se movilizaron hasta un inmueble que lleva por nombre Pacelli Cirujanos, ubicado en la colonia Obispado, en el cruce de las calles Belisario Domínguez y Sierra Madre.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre entró en paro cardiaco mientras se encontraba en pleno procedimiento quirúrgico, por lo que el personal médico que se encontraba en el lugar le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar; sin embargo, no logró reaccionar tras varios minutos de atención médica especializada.

Ante la situación, se solicitó el apoyo de elementos de Protección Civil, quienes al arribar al sitio confirmaron que el paciente ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes.