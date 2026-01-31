Muere hombre durante cirugía estética en clínica del Obispado

Al sitio arribaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y de Servicios Periciales, quienes llevan a cabo las primeras investigaciones.

Un hombre de 57 años de edad perdió la vida luego de someterse a un procedimiento de cirugía plástica en el municipio de Monterrey, hecho que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades investigadoras durante la madrugada del viernes.

El fallecido fue identificado como René, quien presuntamente se encontraba realizándose una cirugía estética dentro de un inmueble que lleva por nombre Pacelli Cirujanos, ubicado en la colonia Obispado, en el cruce de las calles Belisario Domínguez y Sierra Madre.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre entró en paro cardiaco mientras se encontraba en pleno procedimiento quirúrgico, por lo que el personal médico que se encontraba en el lugar le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar; sin embargo, no logró reaccionar tras varios minutos de atención médica especializada.

Ante la situación, se solicitó el apoyo de elementos de Protección Civil, quienes al arribar al sitio confirmaron que el paciente ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a dar aviso a las autoridades correspondientes.

Tras el reporte, al lugar acudieron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, así como personal de Servicios Periciales, quienes comenzaron con las indagatorias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento del hombre.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido si la muerte se debió a una posible mala praxis médica durante el procedimiento estético o si existió algún otro factor de riesgo que haya provocado el deceso.

Asimismo, al sitio arribó personal del Servicio Médico Forense, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al anfiteatro correspondiente, donde se le practicará la autopsia de ley que permitirá determinar con precisión las causas reales de la muerte.

Las autoridades continúan recabando información y hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos.