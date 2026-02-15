Descartan vínculos en Sabinas Hidalgo con grupos criminales

Gerardo Escamilla, titular de Seguridad, el ataque armado fue resultado de un operativo estratégico derivado de labores de inteligencia coordinadas

Luego de que el jueves se registrara un enfrentamiento en el municipio de Sabinas Hidalgo entre elementos de Fuerza Civil y presuntos integrantes de un grupo delictivo, el secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla, descartó que existan vínculos de autoridades municipales con organizaciones criminales.

El funcionario detalló que el ataque armado fue resultado de un operativo estratégico derivado de labores de inteligencia coordinadas entre instancias estatales y federales, y que en el evento participaron cinco presuntos delincuentes que se enfrentaron a los elementos estatales.

“La operación muralla parte a través de labores de inteligencia entre gobierno federal, Fuerza Civil y las Fiscalías detectamos que un grupo criminal paté de ingresar a la zona metropolitana o a nuestro territorio y es como se activa y qué quiere decir esto operación de Sabinas era una operación dirigida y que por eso se obtuvieron los resultados que a continuación vamos a resumir”, explicó al término de la reunión de seguridad realizada al interior de Palacio de Gobierno.

De acuerdo con el secretario, el saldo fue de un presunto delincuente abatido y cuatro más lesionados, todos integrantes del grupo criminal. Además, se aseguraron al menos cinco armas de fuego y dos vehículos que participaron en los hechos.

Escamilla subrayó que existe coordinación permanente con las autoridades locales.

“Tenemos una colaboración directa con el alcalde, por el momento no se ha considerado alguna intervención”, dijo al referirse a la policía municipal, luego de que trascendiera la versión de que dentro de la corporación habría perfiles adheridos a grupos criminales.

El secretario descartó dicha situación y señaló que, a diferencia de otros municipios donde sí se han tomado medidas extraordinarias, en Sabinas Hidalgo no se ha considerado intervenir la corporación local. Cabe recordar que en Linares, el año pasado Fuerza Civil asumió la seguridad municipal.