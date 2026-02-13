Enfrentamiento deja un muerto en Sabinas Hidalgo, NL

De acuerdo con los primeros reportes, una persona resultó lesionada y fue trasladada a un hospital de la localidad para recibir atención médica

La violencia volvió a sacudir este jueves al municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, donde se registró un enfrentamiento entre elementos de Fuerza Civil y presuntos delincuentes armados en la cabecera municipal.

De acuerdo con los primeros reportes, una persona resultó lesionada y fue trasladada a un hospital de la localidad para recibir atención médica. Sin embargo, más adelante se dio a conocer que perdió la vida.

La situación generó fuerte movilización policiaca y el sobrevuelo de un helicóptero de seguridad en la zona.

Autoridades alertaron sobre riesgo para los habitantes, especialmente en la colonia Villas de San Francisco, donde se pidió a la población no salir de sus domicilios si no es necesario acudir hacia la cabecera municipal.

Ante la presencia de hombres armados, varios planteles suspendieron clases presenciales. La Preparatoria 5 de la UANL informó que las actividades académicas se llevarán a cabo de manera virtual hasta nuevo aviso.

La situación mantiene en alerta a los habitantes, mientras autoridades refuerzan los operativos de seguridad en la región.