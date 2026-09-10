Descartan delito tras localizar en Baja California a madre y bebé

La joven madre y su hija viajaron a aquella entidad sin dar aviso a sus familiares en Nuevo León, situación que derivó en el reporte de búsqueda

La Fiscalía General de Justicia del Estado descartó que Marina Marlén Medina Quintanilla, de 19 años, y su hija Madison Guadalupe, de apenas seis meses de edad, hayan sido víctimas de algún delito, luego de ser localizadas en el estado de Baja California, tres días después de que fueran reportadas como desaparecidas.

De acuerdo con las autoridades, la joven madre y la menor viajaron a aquella entidad sin dar aviso a sus familiares en Nuevo León, situación que derivó en el reporte de búsqueda.

El vicefiscal Alejandro Carlín explicó que, mediante la colaboración entre las comisiones locales de búsqueda de Nuevo León y Baja California, se logró ubicar a ambas, quienes se encontraban en buen estado y sin lesiones.

“Hasta este momento la información que tenemos que había una colaboración dentro de la Comisión Local de Búsqueda del estado de Nuevo León, con la Comisión Local del estado de Baja California en donde tenemos la información en el sentido de que se ubica a estas personas, no presentan ningunas lesiones y fue un tema en el cual refieren que no avisaron a la familia de aquí de Nuevo León”, dijo el vicefiscal, Alejandro Carlín.

De manera preliminar, se informó que Marina Marlén habría viajado junto con su hija a Baja California con la intención de encontrarse con el padre de la menor.

El reporte de búsqueda fue realizado en el municipio de Guadalupe, luego de que madre e hija fueran vistas por última vez en calles de la colonia Nuevo San Rafael.