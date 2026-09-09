Localizan en Baja California a joven desaparecida en Guadalupe

La joven iba acompañada de su hija de seis meses de edad, las cuales estaban reportadas como desaparecidas desde el pasado 3 de septiembre

Una joven de 19 años y su hija de apenas seis meses de edad, quienes habían sido reportadas como desaparecidas en el municipio de Guadalupe, fueron localizadas en el estado de Baja California.

Se trata de Marina Marlén Medina Quintanilla, de 19 años, y su hija Madison Guadalupe, de seis meses de edad, quienes fueron reportadas como desaparecidas desde el pasado 3 de septiembre.

La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Nuevo León informó que ambas fueron localizadas el 6 de septiembre en Baja California, como resultado del trabajo coordinado entre las autoridades investigadoras de Nuevo León y aquella entidad.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, la joven madre y su bebé se encuentran en aparente buen estado de salud.

Marina Marlén y Madison Guadalupe habían sido vistas por última vez en calles de la colonia Nuevo San Sebastián, en el municipio de Guadalupe.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido si la joven y su hija fueron víctimas de algún delito, ni se ha informado cómo llegaron hasta el estado de Baja California.

Tras su ubicación, la ficha de búsqueda de Marina Marlén Medina Quintanilla y su hija fue desactivada.