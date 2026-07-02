Descarta Fiscalía estatal hallazgo de restos óseos en Dr. Coss

Informe elaborado por Fuerza Civil no documentó el hallazgo de restos humanos durante el acompañamiento brindado a colectivo en un rancho

El fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, descartó que se hayan localizado restos óseos calcinados en el municipio de Dr. Coss, luego de que un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas del estado de Tamaulipas reportara el hallazgo en un rancho ubicado en esa zona.

El funcionario aseguró que el informe elaborado por Fuerza Civil no documentó el hallazgo de restos humanos durante el acompañamiento brindado al colectivo.

“Primeramente establecer que en informe de Fuerza Civil no hubo algún resto óseo que se haya encontrado, se descarta completamente”, aseguró Flores Saldívar.

El pronunciamiento ocurre después de que el colectivo Lazos Unidos informara que el pasado 29 de junio encontró presuntos restos humanos calcinados en el rancho El Divisadero, ubicado en los límites entre Tamaulipas y Nuevo León, en el municipio de Dr. Coss.

De acuerdo con el colectivo, durante la búsqueda detectaron pequeños fragmentos humanos calcinados y plantearon la hipótesis de que el sitio habría sido utilizado por grupos delictivos para la desaparición de personas.

Sin embargo, el fiscal reiteró que, con la información oficial disponible, ese supuesto hallazgo quedó descartado y explicó que ya existe coordinación con las autoridades de Tamaulipas para esclarecer los hechos.

“Se está promoviendo una colaboración con el estado de Tamaulipas para el efecto de que si tiene una investigación en que se mencione ese lugar nos lo haga ver para que mediante cateo se realice la búsqueda. Hasta donde se tiene conocimiento se da acompañamiento a un grupo de buscadores del estado de Tamaulipas”, agregó.

El colectivo también informó que en el lugar localizaron casquillos percutidos de armas de fuego, partes de teléfonos celulares destruidos y diversos objetos dispersos en el terreno.

Flores Saldívar señaló que, en caso de que el colectivo hubiera localizado algún resto óseo dentro del territorio de Nuevo León, éste debió ser puesto a disposición de la Fiscalía para la realización de los estudios periciales correspondientes.

“Recordemos que en estado de Nuevo León, las autoridades de Nuevo León, por eso es el motivo de la colaboración. Si ellos hubieran llevado algún resto óseo, pues deben ponerlo en conocimiento de nosotros para que la autoridad de la Fiscalía lleve a cabo los estudios correspondientes; insisto, el IPH levantado por Fuerza Civil, que también fue por acompañamiento a tal grupo de buscadores, no refiere el hallazgo de un resto óseo”, concluyó.