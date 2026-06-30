Localizan restos humanos calcinados en Dr. Coss

En el lugar encontraron casquillo percutidos de arma de fuego partes de teléfonos celulares destruidos y artículos diversos y objetos personales

Integrantes del grupo colectivo de búsqueda lazos Unidos realizaron el hallazgo de restos humanos calcinados en Dr. Coss.

De acuerdo a la información que ha trascendido señalaron que los restos óseos calcinados se habrían localizado en una zona rural en un rancho llamado el Divisadero área colindante con el estado de Tamaulipas.

En los datos proporcionados que habrían compartido Los activistas y buscadores en el lugar no solo detectaron pequeños fragmentos humanos calcinados también localizaron elementos que refuerzan hipótesis de que en el lugar fue utilizado por grupos delictivos para desaparecer a sus víctimas.

En el lugar encontraron casquillo percutidos de arma de fuego partes de teléfonos celulares destruidos y artículos diversos y objetos personales que se encontraban dispersados en el terreno.

En el hallazgo de los restos por el paso del tiempo el colectivo señaló que será imposible determinar características a simple vista.

Informaron de las autoridades ministeriales los que ahora se encargarán de realizar estudios genéticos para determinar el origen y Buscar posible identificación.

Informaron que ante el hallazgo integrantes de lazos Unidos que continuarán con rastreos en diferentes puntos de doctor Coss.

El grupo continuará recorriendo los lugares y piden a la población de doctor Coss compartir cualquier información o coordenadas sobre posibles fosas o puntos de riesgo.