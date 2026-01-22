Descarta Fiscalía agresiones físicas contra maestro colombiano

Un médico legista de la Fiscalía realizó un examen al docente, sin que se encontraran evidencias de las lesiones señaladas por el docente, indicó la autoridad

El fiscal general del estado de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, aseguró que el dictamen médico practicado por la Fiscalía estatal al maestro Leonardo Ariel Escobar Barrios, de nacionalidad colombiana, no reveló agresiones físicas, contrario a lo que el propio catedrático denunció públicamente.

De acuerdo con el fiscal, el examen fue realizado por un médico legista de la Fiscalía, sin que se encontraran evidencias de las lesiones señaladas por el docente.

“En el examen previo que se practicó por parte del médico legista de la Fiscalía, aparentemente no existían las lesiones que él refería respecto a las lesiones que él menciona en las costillas”, precisó Flores Saldívar cuando fue cuestionado al respecto durante la reunión de seguridad realizada al interior del Palacio de Gobierno.

Las lesiones a las que hizo referencia el maestro, quien labora en la Universidad Iberoamericana Puebla, fueron denunciadas por él mismo en un video difundido por la institución educativa, en el cual asegura haber recibido golpes en las costillas por parte de elementos de la Guardia Nacional.

No obstante, el fiscal reiteró que, al menos en los registros de la Fiscalía General de Justicia del Estado, dichas agresiones no están confirmadas. Añadió que aún está pendiente integrar el dictamen médico que presuntamente habría sido realizado por la Policía del municipio de Apodaca, quienes lo detuvo a su llegada a Monterrey.

En paralelo, la Fiscalía General de la República (FGR) será la encargada de investigar la denuncia pública del maestro contra elementos de la Guardia Nacional, mientras que la Fiscalía estatal dará seguimiento al caso en el ámbito de la justicia cívica del municipio de Apodaca.

Flores Saldívar informó además que continúan pendientes algunos videos clave para reconstruir completamente la secuencia de hechos desde el arribo del catedrático al Aeropuerto Internacional de Monterrey.

“Faltan algunos videos del aeropuerto y estamos tratando de verificar toda la secuencia”, agregó.

La familia del maestro perdió comunicación con él desde el pasado 2 de enero. Sin embargo, la denuncia por desaparición fue presentada hasta el 8 de enero, fecha a partir de la cual se iniciaron las labores de búsqueda. Escobar Barrios fue localizado el viernes 16 de enero en un centro de rehabilitación ubicado en el municipio de Juárez.