Desaparece abuelito con alzhéimer en Nueva Linda Vista, Guadalupe

Una familia se encuentra desesperada por localizar a su padre y abuelo, quien un día salió de su domicilio a bordo de un vehículo y desde entonces no ha regresado.

Se trata del señor Mario Alor Alderete, de 82 años de edad, quien fue visto por última vez el domingo 7 de diciembre en la colonia Nueva Linda Vista en Guadalupe.

Sus familiares reportaron su desaparición ante las autoridades, quienes activaron una ficha de búsqueda.

El hombre que padece alzhéimer salió a bordo de un vehículo de la marca Suzuki tipo Grand Vitara, modelo 2016, con placas de circulación SXE293B del estado de Nuevo León.

Rosario Alor cree que su padre ya no tiene el vehículo, por lo que puede estar confundido por su enfermedad, expresó en una publicación en Facebook en donde pide el apoyo de la comunidad para localizarlo.

"Confío en que aún hay gente buena que te puede ver y ayudar, confío en que regreses con bien; ya son casi 3 semanas sin noticias, pero no nos cansaremos ni rendiremos", escribió.

El señor Mario Alor Alderete es de complexión robusta, tiene una estatura de 1.65 m, cabello ondulado canoso, tez morena, ojos café oscuro, nariz ancha y boca mediana. No cuenta con señas particulares.

El día de su desapareción llevaba puesto un pantalón azul marino, camiseta con logo de Dodgers, chamarra azul marino, tenis grises.

¿Qué es la enfermedad de Alzheimer?

La enfermedad de Alzheimer es un trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria y la capacidad de pensar y, con el tiempo, la habilidad de llevar a cabo hasta las tareas más sencillas. Las personas con Alzheimer también experimentan cambios en la conducta y la personalidad.

La enfermedad de Alzheimer no es una parte normal del envejecimiento, sino que es el resultado de cambios complejos en el cerebro que empiezan años antes de que aparezcan los síntomas y que originan la pérdida de neuronas y sus conexiones.

¿Qué causa la enfermedad de Alzheimer?

Aún no se comprenden totalmente las causas de esta enfermedad, pero es probable que incluyan una combinación de:

Cambios en el cerebro relacionados con la edad que pueden dañar las neuronas y afectar otras células cerebrales.

Cambios o diferencias en los genes, que podrían ser hereditarios.

Factores de salud, ambientales y de estilo de vida que podrían intervenir de alguna forma, como exposición a contaminantes, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, presión arterial alta, diabetes y obesidad.

Alzheimer en México

Se estima que en México aproximadamente un millón 300 mil personas padecen la enfermedad de Alzheimer, cifra que representa entre 60 y 70 por ciento de los diagnósticos de demencia y afecta con mayor frecuencia a las personas mayores de 65 años.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula una cifra aproximada de 60 millones de personas a nivel global que viven con Alzheimer, de las cuales 8.1 por ciento son mujeres y 5.4 por ciento, hombres mayores de 65 años.

Para una atención adecuada de la persona con enfermedad de Alzheimer, es necesario el diagnóstico temprano y tratamiento integral de alta especialidad que se basa en medicamentos que estimulan y ayudan a prolongar la vida de las neuronas de la memoria para mejorar su calidad de vida.