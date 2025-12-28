Desaparece Diana Karina tras salir de su trabajo en Apodaca

Familiares afirmaron que la mujer logró contactarse con ellos, pero no pudo brindar detalles suficientes sobre su ubicación

Diana Karina Rodríguez Perez desapareció este viernes en calles de la colonia Monetta, en el municipio de Apodaca.

Usuarios en redes sociales difundieron la ficha de búsqueda de la mujer de 36 años, cuyos familiares piden su pronta debido a que padece ansiedad, depresión y diabetes, siendo esta última la preocupación de sus seres queridos.

De acuerdo con una publicación realizada aparentemente por uno de sus familiares, se afirmó que la mujer logró contactarse con ellos, pero no pudo dar detalles sobre su ubicación.

La Comisión Local de Búsqueda de Personas en el Estado solicitó el servicio de la comunidad para difundir y participar en el pronto hallazgo de la joven

La joven aparentemente salió de su trabajo alrededor de las 16:00 horas, por lo que su búsqueda inició desde el establecimiento ubicado en avenida Concordia, en dirección hacia el Arroyo Topo Chico.

Características físicas de Diana Karina

De acuerdo con la ficha de búsqueda, la joven posee cabello negro y lacio, es de tez morena y ojos cafés; mide 1.55 metros, de complexión robusta.

De acuerdo con la ficha, sus señas particulares son varios tatuajes: