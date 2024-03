Denuncian por violencia a candidato de Morena

Yo veo que él (Guerra Cavazos) estaba así como diciéndole: Claudia (Sheinbaum), soy yo el candidato, es la candidatura que me vendió Lorelei (Hernández, representante de Morena ante el organismo electoral), soy yo. Entonces (Sheinbaum) no lo conocía, no lo fumó nadie y se desquitó contigo, comentó.