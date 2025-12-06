Denuncia emprendedor incendio intencional de su camioneta

Afectado por el incendio de su camioneta ya interpuso la denuncia ante las autoridades, en espera de justicia tras perder el vehículo, que aún debe

La camioneta de un joven emprendedor de ceviches fue incendiada de manera intencional afuera de su domicilio, hechos que quedaron videograbados en una cámara de seguridad y que provocó la pérdida total del vehículo con el que trabajaba todos los días en el Barrio del Prado, al norponiente de Monterrey.

Ángel Alberto Álvarez Juárez es el principal proveedor de su familia desde que falleció su papa y dijo que no podía creer que todo el trabajo y esfuerzo quedo envuelto en llamas.

Ángel, espera poder pagar pronto el dinero que aún debe de la camioneta que compró apenas hace tres meses, un sueño que quería cumplir.

“Le estamos echando todos los kilos para poder poder levantarme de verdad. Esto solamente es algo que nos va a tumbar un momento, pero hay que salir adelante porque es algo que todavía se tiene que pagar. La camioneta yo la debo, pero estoy seguro que van a venir más cosas a futuro”, expresó.

Ya interpuso la denuncia

Y aunque el hecho quedó videograbado y ya hay una denuncia correspondiente, no hay suficientes pruebas aún para dar con el responsable.

"Ya puse mi denuncia, pero como solamente tenemos ese video de violencia no podemos darle seguimiento porque pues no hay suficientes pruebas y como no tenemos a alguien en quién basarnos tampoco tenemos pruebas. Pero la denuncia ya está puesta", indicó.

El incendio no solo destruyó su patrimonio, sino que puso en riesgo a los vecinos de la zona, quienes ahora solo esperan mayor vigilancia y justicia ante estos hechos.