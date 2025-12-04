Incendian intencionalmente camioneta de joven en Monterrey

En el video de seguridad compartido por Ángel, se observa claramente cómo una persona se acerca, rocía el vehículo y prende fuego, para después huir del lugar

"Solo vendo Tostitos con ceviche, no le hago daño a nadie."

Con esas palabras, Ángel Juárez, un joven emprendedor de Monterrey, relató uno de los momentos más difíciles de su vida.

Durante la madrugada de este miércoles, alrededor de las 3:00 horas, su camioneta —la herramienta con la que trabaja todos los días para mantener a su familia— fue incendiada intencionalmente frente a su casa.

En el video de seguridad compartido por Ángel, se observa claramente cómo una persona se acerca, rocía el vehículo y prende fuego, para después huir del lugar.

El fuego consumió por completo la camioneta y estuvo a punto de provocar una tragedia mayor: las llamas pudieron alcanzar otras viviendas o incluso explotar el tanque de combustible.

“Esto no puede quedar así. Exijo a las autoridades que investiguen y me den justicia. No solo por mí, sino para que esto no le pase a nadie más”, escribió en sus redes.

Ángel explicó que lleva años trabajando de forma honesta, sin apoyo familiar, y que su negocio de Tostitos con ceviche es su único sustento.

“Yo no le hago mal a nadie, solo quiero salir adelante. Me rompió el corazón ver cómo se incendiaba mi camioneta sin poder hacer nada.”

El caso ha generado indignación en redes, donde cientos de personas han mostrado su apoyo y exigen que las autoridades identifiquen al responsable.