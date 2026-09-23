Denuncia árbitro ante Fiscalía agresión durante partido

Autoridades mantienen indagatorias para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar posible responsabilidad de las personas señaladas como investigadas

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León recibió una denuncia por lesiones dolosas, luego de la agresión que sufrió un árbitro durante un encuentro de futbol realizado el pasado 19 de septiembre en la Ciudad Deportiva Churubusco, en Monterrey.

De acuerdo con la actualización de la Fiscalía, la víctima, se encontraba desempeñando labores propias de su actividad como árbitro cuando fue agredido verbal y físicamente por tres personas que ahora son investigadas.

El caso corresponde a los hechos que fueron denunciados públicamente por el propio árbitro, Rubén Barrón, quien señaló que durante el partido recibió amenazas y posteriormente fue golpeado.

Después de la agresión, relató que tuvo que recibir atención médica debido a las lesiones que presentó.

La Fiscalía informó que la denuncia ya se encuentra activa y fue remitida a una Unidad de Investigación, por lo que actualmente existe una carpeta de investigación en integración.

Las autoridades mantienen las indagatorias para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar la posible responsabilidad de las tres personas señaladas como investigadas, utilizando las imágenes que se han difundido para denunciar la agresión

Con esta denuncia formal, el caso ya se encuentra bajo investigación de la Fiscalía, mientras continúan reuniéndose los elementos necesarios para esclarecer la agresión registrada durante el partido.