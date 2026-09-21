Golpean futbolistas a árbitro en canchas de Monterrey

Jugadores del equipo Cuervos atacaron brutalmente al silbante tras sufrir una expulsión en la Ciudad Deportiva Churubusco Norte.

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Un partido de fútbol terminó en una riña luego de que jugadores del equipo Cuervos de Escobedo agredieran brutalmente al árbitro del encuentro, dejándolo con una lesión grave en la cabeza.

Los hechos ocurrieron en las canchas de la Ciudad Deportiva Churubusco Norte, en Monterrey.

El altercado inició debido a la frustración de la escuadra de Cuervos al ir perdiendo el encuentro. La situación se salió de control cuando el silbante, Rubén Barrón, expulsó con tarjeta roja al portero del equipo por reclamar de forma agresiva.

Lejos de calmarse, otros dos jugadores del mismo equipo de Cuervos intervinieron en la discusión. Los tres futbolistas acorralaron al árbitro, lo derribaron y comenzaron a golpearlo en el suelo, propinándole una patada en la cabeza.

Tras el ataque, que quedó registrado en videos que circulan en redes sociales, el afectado acudió de urgencia a un hospital para recibir atención médica. Además, solicitó a los agresores ser sancionados.

Con información de Samantha Treviño.