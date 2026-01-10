Demolerán aulas de jardín de niños por daños estructurales

Los alumnos serán reubicados en aulas móviles instaladas en zonas cercanas al plantel, con el objetivo de que no se interrumpa su formación académica

El secretario de Educación del estado, Juan Paura, informó que será necesario derrumbar las aulas del Jardín de Niños “Ejército Mexicano”, ubicado en la colonia Terranova, en el municipio de Juárez, luego de que se confirmaran daños estructurales en el plantel.

“Va a ser necesario derrumbar”, declaró el funcionario estatal al ser cuestionado sobre la situación de la escuela.

INFO7 acudió al plantel educativo, donde tras dialogar con padres de familia se constató la preocupación por las condiciones de las aulas. De acuerdo con los padres de familia, Protección Civil evaluó las instalaciones y determinó que los alumnos no podían permanecer en ellas debido al riesgo que representaban. Por esta razón, desde el pasado 5 de diciembre la escuela fue clausurada, sin que hasta ayer se diera una respuesta concreta por parte de las autoridades.

Juan Paura explicó que ya se realizaron los estudios correspondientes y que el Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León (ICIFED) concluyó que las aulas deben ser reconstruidas en su totalidad.

“Llevamos a cabo los estudios técnicos desde hace semanas anteriores y precisamente el ICIFET nos comentaba que tiene estructuras dañadas por lo cual va a ser necesario derrumbar en este caso estas aulas y vamos a empezar con la construcción de nuevas escuelas”, señaló el secretario de Educación.

Mientras se llevan a cabo los trabajos de demolición y construcción, los alumnos serán reubicados en aulas móviles instaladas en zonas cercanas al plantel, con el objetivo de que no se interrumpa su formación académica. Se estima que la obra podría concluir hasta Semana Santa.

“En el proceso le vamos a dar la posibilidad a que estemos en unas de las aulas móviles que tenemos ahí cercanas para que los niños no pierdan la posibilidad de seguirse preparando”, agregó Paura.

Asimismo, el funcionario indicó que hoy se llevará a cabo una reunión entre autoridades educativas, padres de familia, maestros y directivos para informarles sobre las acciones que se tomarán y el calendario de la obra.

“El día de hoy estamos ya participando con los padres de familia y también con maestros y directores para afecto de hacerles ver que vamos a derribar lo que se encuentra actualmente ahí y empezamos con el próxima lunes con las nuevas instalaciones”, concluyó.