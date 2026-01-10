Piden rehabilitación de kínder en Juárez por daños estructurales

Autoridades acudieron al sitio y recomendaron retirar el acordonamiento, padres de familia señalaron que esto no se realizó debido a que los daños persisten.

Familiares de alumnos del kínder Ejército Mexicano solicitaron el apoyo de la Secretaría de Educación para que el plantel, ubicado en la colonia Terranova, en el municipio de Juárez, sea rehabilitado, luego de permanecer clausurado desde el pasado 5 de diciembre por daños estructurales. Aunque autoridades acudieron al sitio y recomendaron retirar el acordonamiento, padres de familia señalaron que esto no se realizó debido a que los daños persisten y existe el temor de que ocurra un accidente, además de que los menores continúan sin recibir clases. Los padres de familia reiteraron su preocupación por la seguridad de sus hijos y exigieron una solución inmediata, ya sea la rehabilitación adecuada del inmueble o una alternativa para que los menores puedan continuar con su educación, al considerar que la situación se ha prolongado sin una respuesta concreta por parte de las autoridades educativas.