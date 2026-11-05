Decomisan armas y droga tras cateos por secuestro de abogado

Los operativos se desplegaron durante este miércoles en viviendas de las colonias Trabajadores, López Mateos, Real de Santa Catarina y Fama 2

Un arma corta, droga, chalecos tácticos y teléfonos celulares fueron asegurados durante siete cateos simultáneos realizados por la Fiscalía Especializada Antisecuestros en distintos sectores de Santa Catarina, como parte de las investigaciones por la privación ilegal de la libertad del abogado Raúl Salazar García, titular de la Oficialía Número 2 del Registro Civil.

El vicefiscal de Control y Desarrollo en la Procuración de Justicia, Alejandro Carlín Balboa, informó que los indicios localizados permitirán fortalecer las indagatorias, mientras que confirmó que una persona se encuentra detenida y otras dos ya fueron identificadas.

“Dentro de estos cateos localizaron diversos indicios que apoyan a esta investigación que se está realizando, se decomisó un arma corta, así como droga, algunos chalecos tácticos, teléfonos celulares”, señaló.

Además informó que sobre los detalles del intento de negociación que intentaron realizar los presuntos responsables, sin embargo, gracias al rescate se frustró el pago de una importante cantidad de dinero.

“la investigación continúa, cabe mencionar que con motivo de esa privación de la libertad de la persona en su momento, ese mismo día que fue privada, se recuperó la persona, no hubo pago de rescate, sí hubo una exigencia de 5 millones de pesos, sin embargo, no se hizo el pago de tal cantidad”, puntualizó.

Sobre posibles detenciones relacionadas con el caso, el funcionario señaló que ya se avanzó en la detención de varias personas y la localización de otros presuntos responsables.

“Con motivo de esos hechos, se encuentra una persona detenida y ya se encuentran ubicadas dos personas y se está trabajando sobre la localización de otras más”.

Los operativos se desplegaron en viviendas de las colonias Trabajadores, López Mateos, Real de Santa Catarina y Fama 2, con apoyo de elementos de la Guardia Nacional, Defensa y Fuerza Civil.

El abogado fue privado de la libertad el pasado 2 de septiembre, cuando llegaba a su domicilio en la colonia Cumbres Segundo Sector, en Monterrey, y fue interceptado por hombres armados que lo obligaron a subir a un vehículo.

Horas después fue localizado y rescatado en Santa Catarina, sin que se concretara el pago de los cinco millones de pesos que presuntamente exigían sus captores.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para ubicar a los demás presuntos involucrados y esclarecer los hechos.