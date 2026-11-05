Catean siete domicilios por secuestro de abogado en Monterrey

De acuerdo con las investigaciones, el plagio ocurrió el pasado 2 de septiembre en la colonia Cumbres Segundo Sector, cuando el abogado llegaba a su domicilio

Siete cateos simultáneos realiza la Fiscalía Especializada Antisecuestros en distintos sectores del municipio de Santa Catarina, como parte de las investigaciones por la privación ilegal de la libertad del abogado Raúl Salazar García, titular de la Oficialía Número 2 del Registro Civil, quien fue rescatado horas después de haber sido plagiado en Monterrey.

La Fiscalía informó que las diligencias se llevan a cabo en viviendas ubicadas en las colonias Trabajadores, López Mateos, Real de Santa Catarina y Fama 2, además de otros sectores, con la participación de elementos de la Guardia Nacional, Defensa y Fuerza Civil.

De acuerdo con las investigaciones, el plagio ocurrió el pasado 2 de septiembre en la colonia Cumbres Segundo Sector, cuando el abogado llegaba a su domicilio acompañado de uno de sus hijos menores de edad.

Presuntamente, al descender de su camioneta en la cochera de su vivienda, fue interceptado por tres hombres armados, quienes lo sometieron y posteriormente lo obligaron a subir a un automóvil Chevrolet Aveo, en el que escaparon.

Los hechos se registraron en la calle Paseo de Churubusco, entre Lázaro Cárdenas y Paseo de los Leones, donde se reportó la movilización de policías municipales y agentes ministeriales tras darse a conocer la privación ilegal de la libertad.

Horas después, mediante labores de investigación y seguimiento, las autoridades lograron localizar y rescatar al abogado en el municipio de Santa Catarina, donde fue encontrado en buen estado de salud.

Ahora, como parte de las indagatorias para esclarecer el caso y reunir elementos de prueba, la Fiscalía Especializada Antisecuestros realiza los siete cateos en busca de indicios que permitan avanzar en la investigación.