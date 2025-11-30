Decomisa Apodaca 200 kilos de pirotecnia ilegal

El edil comentó que recibió una denuncia anónima al respecto, por lo que giró instrucciones a la Secretaría de Seguridad Pública, para investigar el caso

En el marco de la explosión de una casa en el municipio de Pesquería, la cual dejó varios muertos y heridos, el alcalde de Apodaca, César Garza Arredondo, informó mediante sus redes sociales el decomiso de más de 200 kilos de pirotecnia ilegal.

El edil comentó que recibió una denuncia anónima sobre la existencia de este material, por lo que giró instrucciones a la Secretaría de Seguridad Pública, para que comenzara una investigación al respecto.

Gracias a la coordinación entre la ciudadanía y autoridades, se logró ubicar a esta persona, quien trasladaba estos fuegos artificiales en una camioneta, por lo que inmediatamente fue detenida.

El aprehendido es un hombre, quien quedó a disposición del Ministerio Público, para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal.

De igual manera, Garza Arredondo hizo un llamado a la población para denunciar la posesión ilegal de fuegos artificiales, la cual constituye un delito federal, pues este material está regulado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

"Lo que sucedió ayer en Olmos fue una llamada de atención para estar atentos reportando estos hechos. También, las autoridades tenemos que estar atentos para actuar, como lo hizo oportunamente la Policía Municipal", declaró.

Así puedes denunciar la pirotecnia ilegal

En Nuevo León existen varias alternativas anónimas para denunciar a quienes utilicen o almacenen pirotecnia, la primera es mediante una llamada al 089.

Sin necesidad de proporcionar tu nombre, solo tendrás que proporcionar la dirección exacta donde se tenga este material y brindar algunos dados más sobre la situación. Ojo, este servicio no es de atención inmediata.

En caso de que exista una situación de riesgo inminente, puedes llamar al 911, línea especializada para atender emergencias, por lo que solo deberás llamar si es muy posible que exista una explosión o un incendio. En caso de que no, es mejor llamar al 089.