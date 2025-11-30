Así puedes denunciar la posesión ilegal de pirotecnia en NL

Recordemos que la posesión de fuegos artificiales es ilegal y es un delito federal, pues el uso de estos está regulado por la Secretaría de la Defensa Nacional

Tras la explosión de un domicilio que fungía como bodega clandestina de fuegos artificiales, las autoridades exhortan a la población a denunciar a quienes tengan este tipo de artículos que representan un riesgo.

Recordemos que la posesión de fuegos artificiales es ilegal y es un delito federal, pues el uso de estos está regulado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Así puedes denunciar la pirotecnia ilegal

En Nuevo León existen varias alternativas anónimas para denunciar a quienes utilicen o almacenen pirotecnia, la primera es mediante una llamada al 089.

Sin necesidad de proporcionar tu nombre, solo tendrás que proporcionar la dirección exacta donde se tenga este material y brindar algunos dados más sobre la situación. Ojo, este servicio no es de atención inmediata.

En caso de que exista una situación de riesgo inminente, puedes llamar al 911, línea especializada para atender emergencias, por lo que solo deberás llamar si es muy posible que exista una explosión o un incendio. En caso de que no, es mejor llamar al 089.

Consejos Adicionales para la Denuncia

Para que tu denuncia sea más efectiva, trata de proporcionar la mayor cantidad de detalles posible:

Ubicación precisa: Dirección, colonia, calles cercanas, o cualquier referencia visual.

Descripción de la actividad: ¿Es una casa particular, una bodega, un local comercial? ¿A qué hora se realiza la actividad de almacenamiento/venta?

Volumen/Riesgo: ¿Se ve que es gran cantidad? ¿Hay personas manipulándola de forma insegura?

La prohibición o regulación estricta de la pirotecnia en Nuevo León es un tema de seguridad y medio ambiente, por lo que las autoridades tienen un protocolo de atención específico para estos reportes.