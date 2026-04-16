Declaran ante Fiscalía los policías involucrados en abatimiento

Un presunto delincuente fue abatido la mañana de este miércoles tras forcejear y lesionar a un policía de Guadalupe al intentar quitarle su arma

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga la muerte de un hombre ocurrida en la colonia Cañada Blanca, en el municipio de Guadalupe, luego de un presunto forcejeo con elementos de la Policía municipal, informó el fiscal General, Javier Flores Saldívar.

El funcionario detalló que los reportes preliminares señalan que existió una confrontación entre un particular y un agente policiaco, después de que presuntamente la persona se encontraba arrojando piedras en la zona.

“Las noticias preliminares que tenemos es que hay un forcejeo o una contienda entre un particular y un policía, que al parecer se encontraba aventando piedras, comienzan a forcejear y el particular toma el revólver del policía y proceden a reaccionar en consecuencia”, señaló.

Flores Saldívar indicó que los policías involucrados ya fueron presentados ante la autoridad ministerial y actualmente rinden su declaración para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

“Los policías ya están rindiendo declaración. Ya fueron presentados ante la Fiscalía”, expresó.

Agregó que peritos y agentes ministeriales realizan el análisis de evidencias, entrevistas y demás diligencias para determinar responsabilidades.

La Fiscalía informó que la investigación continúa abierta y será con base en los resultados periciales y testimoniales como se definirá la situación jurídica de los involucrados.