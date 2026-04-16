Abaten presunto delincuente tras lesionar a policía de Guadalupe

Hombre es abatido por uniformados tras forcejear con un policía municipal e intentar desarmarlo tras lo cual se registró una detonación que lesionó al elemento

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Luego de lanzarle piedras a una patrulla, un presunto delincuente fue abatido tras lesionar a un policía de Guadalupe.

Trascendió que la víctima fue sorprendido por los uniformados cuando discutía con un motociclista.

Al tratar de evitar ser capturado, el desconocido lanzó piedras en contra de los patrulleros.

Esto provocó que uno de los oficiales le diera seguimiento y al darle alcance, policía y sujeto comenzaron a forcejear.

Trascendió que durante estos hechos, la víctima intentó desarmar al uniformado sobreviniendo una detonación que lesionó en la pierna al policía.

Tras el disparo, otros oficiales accionaron sus pistolas abatiendo a quien hasta el momento no ha sido identificado.

El uniformado lesionado fue trasladado a un hospital, mientras que el desconocido quedó tirado boca arriba.

Los hechos fueron reportados en el cruce de Momar y Mazapil, en la colonia Cañada Blanca.

La Policía Ministerial inició las investigación junto con el Ministerio Público para establecer cómo sucedieron los hechos.